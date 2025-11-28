В аэропорту Шереметьево встретили чемпионку Сурдлимпийских игр

Подмосковная легкоатлетка Виктория Аксенова, ставшая двукратной чемпионкой XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио, вернулась в Россию вместе с основным составом национальной сборной. В аэропорту ее встретили члены семьи, друзья, тренеры и болельщики, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Очень долго ждала эти соревнования. Очень старалась, чтобы показать уровень, на котором действительно могу выступать. Две медали — это заслуга всей команды», — сказал Виктория Аксенова.

Легкоатлетка Виктория Аксенова (Коломна) триумфально выступила в беге на 400 м и беге с барьерами на аналогичной дистанции и принесла сборной России два «золота». Отметим, что впервые награду высшей пробы на Сурдлимпийских играх подмосковная спортсменка завоевала в 2017 году. Кроме того, Виктория Аксенова является многократной чемпионкой мира по легкой атлетике.

«На чемпионате страны, который проходил в Коломне, Виктория показала высокий результат. И мы тогда уже понимали, что она реально может быть „золотой“ в Токио, что и случилось. Она классная спортсменка, тренируется с полной отдачей, и результат налицо. Восемь лет ждали эти игры, у сурдлимпийцев все это время не было соревнований. И вот сегодня мы показали такой высокий результат, и область, благодаря ей в том числе, показала этот результат: подмосковные спортсмены вернулись с пятью золотыми медалями и одной серебряной», — сказал директор подмосковного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Дмитрий Котырев.

Московскую область на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио представляли четыре спортсмена. Велогонщик Дмитрий Розанов завоевал три золотые медали, а пловец Марк Трошин участвовал в соревнованиях по плаванию в дисциплине «200 м на спине» и занял второе место.

Также в составе национальной команды в турнире в Токио выступал теннисист Асильбек Суйналиев (г.о. Чехов).

XXV летние Сурдлимпийские игры проходили с 15 по 26 ноября в Токио (Япония). В турнире принимали участие 2 427 спортсменов из 78 стран.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.