В аэропорту Домодедово встретили трехкратного чемпиона Сурдлимпийских игр

Подмосковный велогонщик Дмитрий Розанов, завоевавший три золотые медали на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио, вернулся в Россию. В аэропорту его встретили члены семьи, друзья, тренеры и болельщики, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Были тяжелые гонки. Разница во времени с Россией — 6 часов. Была акклиматизация. Но мы справились. Рад вернуться домой», — сказал Дмитрий Розанов.

Дмитрий Розанов (Одинцовский г. о.) стал одним из самых титулованных спортсменов в составе сборной России на Сурдлимпийских играх. В его копилке три награды высшей пробы. Он стал чемпионом в дисциплинах «критериум», «индивидуальная гонка на время» и «шоссейная гонка».

«Мы не были на международных соревнованиях очень много лет, и когда ты ездишь, знаешь соперников — это одно. Когда ты приезжаешь вслепую, наощупь, — то здесь, конечно, сложно. Мы все очень рады, поздравляем с его очередной победой. Он это заслужил», — прокомментировала выступление спортсмена тренер Екатерина Мухортова.

«Он показал свою силу, несмотря на то, что считается, что он уже в возрасте для велосипедных гонок. Тем не менее, он привез 2,5 минуты на одной из гонок, а на играх восемь лет назад — 3 минуты. Представьте, что же такое три минуты: приехал человек к финишу, а больше никого нет, только через 3 минуты появляется второй соперник. Дмитрий провел три гонки на играх, не сдал, показал свой уровень», — сказал директор подмосковного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Дмитрий Котырев.

Московскую область на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио представляли четыре спортсмена. Помимо Дмитрия Розанова, триумфально выступила легкоатлетка Виктория Аксенова (Коломна), которая завоевала две золотые медали в беге на 400 м и беге с барьерами на аналогичной дистанции.

Спортсмен из Подмосковья Марк Трошин (Серпухов) участвовал в соревнованиях по плаванию в дисциплине «200 м на спине» и занял второе место.

Также в составе национальной команды в турнире в Токио участвует теннисист Асильбек Суйналиев (г.о. Чехов). Российскую Федерацию на соревнованиях представляют 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония). В турнире принимают участие 2 427 спортсмена из 78 стран.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.