В 56-м марафоне «Дорога жизни» в Петербурге примет участие 89-летний бегун

Ксения Шойгу: в забеге «Дорога жизни» не принято сходить с дистанции

Традиционный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 80-летию Победы и 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в 56-й раз состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 января. Организатор забега, руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу рассказала, что ждет участников в юбилейном году Великой Победы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как обычно, участники смогут испытать свои силы на одной из трех дистанций — марафонской длиной 42,2 километра, пробежать пять или один километр. Старт и финиш коротких дистанций будет у мемориала «Цветок жизни», а самая длинная пройдет от памятника «Разорванное кольцо» по легендарной «Дороге жизни» на Ладожском озере, которая обеспечивала жизнь блокадного города.

По словам Ксении Шойгу, далеко не все марафонцы готовы пробежать длинную дистанцию, поэтому короткие маршруты всегда востребованы. Они популярны у семей с детьми и возрастных бегунов.

«На „Дороге жизни“ у спортсменов не принято сходить с дистанции, есть такое негласное правило среди бегового сообщества», — отметила Шойгу.

Она рассказала, что самым возрастным бегуном марафона станет постоянный участник Михаил Гершман, которому 89 лет. А всего в этом году в забеге примут участие более 5 тысяч спортсменов, что превышает прошлогодний показатель на 10%.

Традицию марафона заложил в 1970 году известный советский марафонец — блокадник Григорий Колгашкин, который с четырьмя товарищами вышел на трассу в свой день рождения, 21 января.

Шойгу добавила, что для удобства участников соревнований будут ходить бесплатные автобусы от метро «Ладожская» и шаттлы от железнодорожной станции Ковалево.