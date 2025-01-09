В 2025 году в Лыткарине построят новый стадион

В 2025 году в Лыткарине начнутся строительные работы на стадионе «Полет». На данный момент начаты подготовительные работы. Подрядной организацией ведётся удаление сухих и/или аварийных деревьев, представляющих угрозу возможности падения, в соответствии с порубочным билетом и проектом капитального ремонта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Обновленный стадион будет включать футбольное поле с искусственным покрытием, что позволит спортсменам тренироваться ежедневно. Также в проекте предусмотрены современные беговые дорожки, освещение, трибуны на 700-1000 мест, раздевалки для команд и тренерского состава с необходимыми удобствами.

Кроме того, планируется установка спортивных площадок для баскетбола и волейбола. В проекте также учтено асфальтирование территории и создание парковочных мест для автобусов и зрителей.

Завершение строительства запланировано на сентябрь–октябрь 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.