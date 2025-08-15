Услугу по присвоению квалификационных категорий упростили тренерам Подмосковья

На портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу «Присвоение квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В онлайн-форму встроили умный сервис, который автоматически проверяет наличие ранее поданных заявлений на одну и ту же должность. Это поможет сэкономить время и избежать повторной подачи заявки, если по предыдущему заявлению еще не принято решение.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 35 рабочих дней. Она доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Воспользоваться ею могут сотрудники спортшкол и организаций по спортивной подготовке Московской области.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.