Ушуист из Подмосковья стал обладателем двух медалей на играх стран БРИКС

Спортсмен из Московской области стал единственным представителем региона в составе национальной сборной по ушу на играх БРИКС и завоевал две медали. Ушуист стал серебряным и бронзовым призером соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель Московской области Ильяс Хуснутдинов завоевал серебряную медаль, выступая в дисциплине «Чацюань/Хуацюань». Подмосковный ушуист стал бронзовым призером в дисциплине «даошу».

Соревнования по ушу в рамках международных спортивных игр стран БРИКС проходили в городе Казань 15 и 16 июня.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.