Ушел из жизни основатель ФК «Пересвет» Алексей Карбовский

Знакомые Карбовского сообщили, что в последние годы он боролся с раком, прошел более трех десятков курсов химиотерапии и, несмотря на потерю волос и тяжелое состояние, мужественно сопротивлялся болезни до конца.

Свой футбольный клуб в подмосковном Домодедово Карбовский создал в 2015 году. Это произошло после полученной им травмы, когда он работал в охранной сфере, но не оставил свою любовь к спорту.

Где и когда похоронят бывшего футболиста, пока не сообщается.