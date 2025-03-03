Уругвайский футболист Диего Лаксальт поделился мнением о россиянах

Защитник «Динамо» Лаксальт признался, что ему нравится жить в России

Уругвайский футболист Диего Лаксальт, который с 2021 года играет за московское «Динамо», рассказал о том, как ему живется в России, сообщает Metaratings.ru .

Уругваец отметил, что во время Чемпионата мира 2018 года практически не успел познакомиться с Россией. Тогда сборная Уругвая вышла в четвертьфинал, но проиграла будущим чемпионам — французам — со счетом 0:2. Зато после перехода из «Милана» в московский клуб Лаксальт сумел оценить русских и их страну.

«Люди в России любезные и доброжелательные, они очень хорошо относятся к иностранцам и всегда стремятся как-то помочь», — сказал Лаксальт.

Он признался, что ему и его семье нравится жить в России.

Уругвайский защитник провел за «Динамо» 73 матча, отметившись пятью голевыми передачами. Его контракт с бело-голубыми действует до 2026 года.