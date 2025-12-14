Урок хоккея прошел в мытищинской школе № 32

10 декабря игроки Молодежной хоккейной лиги из мытищинского «Атланта» Сергей Серегин и Богдан Кочкин, при участии талисмана нашей команды Алабая, провели «Урок хоккея» для учащихся начальных классов школы № 32.

Ребята узнали много нового и интересного об этом виде спорта, посмотрели увлекательный мультфильм «Вселенная хоккея», примерили экипировку хоккеиста, попробовали забросить шайбы в ворота, и, конечно же, получили незабываемые и позитивные эмоции.

Администрация городского округа Мытищи всячески поддерживает подобные мероприятия, направленные на популяризацию спорта и привлечение детей к здоровому образу жизни. Глава округа Юлия Купецкая неоднократно говорила, что Ледовый дворец «Арена Мытищи» остается визитной спортивной карточкой нашего города, где выросло уже не одно поколение чемпионов. Возможно, что среди этих ребят растут будущие звезды российского спорта.

В конце встречи каждый участник получил подарок: «Азбуку Хоккея» от МХЛ. Хоккеисты пригласили новых, самых юных болельщиков «Атланта» на заключительный домашний матч в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.