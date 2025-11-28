сегодня в 14:33

«Умная аллея спорта» в Люберцах победила на Всероссийском конкурсе «Лучшая практика»

Проект «Умная аллея спорта» в Люберцах стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Проект второй год подряд реализуем во исполнение поручения Президента — увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. На каждом плакате с портретом тренера или спортсмена размещены QR-коды. С их помощью можно записаться в спортивные секции, представленные на территории городского округа», – сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Сейчас в Центральном парке городского округа установлены стенды, на которых представлены 41 вид спорта, культивируемый в округе, 41 лучший тренер и 40 лучших спортсменов по итогам 2024 года.

Проект «Умная аллея спорта» в Люберцах реализован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.