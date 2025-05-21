Умер хоккеист магнитогорского «Металлурга» Кирилл Лебедев

В районе девяти часов утра спортсмен привез двух сыновей в школу в Магнитогорске, затем он вернулся в автомобиль и собирался ехать по делам. Однако мужчине резко стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но хоккеист скончался еще до приезда медиков.

Лебедев — обладатель Кубка Харламова, он получил награду в составе команды «Стальные лисы» в 2010 году. Хоккеист основал Lebedev Hockey School для детей 2012–2016 годов рождения.

Карьеру он завершил в 2022 году. В последние годы спортсмен вел свой блог, где рассказывал о хоккее.