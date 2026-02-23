Умар Кремлев пообещал высокие призовые боксерам из РФ на Олимпиаде-2028

Боксерам из РФ пообещали заплатить высокие призовые за результаты Олимпиады 2028 года в американском Лос-Анжелесе. Но это будет возможно только в случае, если Международный олимпийский комитет не поменяет своей стратегии в отношении России, сообщает Baza .

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что в Олимпиаде довольно большое количество политики, но мало уважения к тем, кто тренируется. Для МОК на первом месте оказались не атлеты, а чужие интересы и закулисные игры.

«Сами спортсмены остаются без достойного вознаграждения за свой труд и без уверенности в завтрашнем дне», — выразил мнение Кремлев.

После Олимпиады в Париже IBA выдала вознаграждения. За первое место команда получила 100 тыс. долларов, из которых 50 тыс. спортсмен, по 25 тыс. тренер и национальная федерация.

За «серебро» давали 50 тыс. долларов. За третье место получили 25 тыс. Деньги распределялись по тому же принципу.

Те, кто занял пятое место, получили по 10 тыс. от IBA.

