Украинка после поражения от россиянки отказалась от рукопожатия

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с трудом пробилась во второй круг US Open, одержав тяжелейшую победу над украинкой Даяной Ястремской, сообщает «Лента.ру» .

Матч первого круга, продолжавшийся 2 часа 42 минуты, завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу россиянки. Противостояние, полное напряженной борьбы, завершилось скандальным эпизодом: по его окончании Ястремская демонстративно отказалась пожимать руку своей сопернице.

Турнир US Open, который проходит в Нью-Йорке и предлагает рекордный призовой фонд в 90 миллионов долларов, уже успел запомниться не только спортивными, но и эмоциональными всплесками. В тот же день другая российская теннисистка, Анастасия Потапова, уверенно прошла в следующий круг, обыграв китаянку Чжу Линь. Однако для Вероники Кудерметовой турнир завершился досрочно после поражения от индонезийской теннисистки Джаничи Чен

Мужской турнир также не обошелся без инцидентов: Даниил Медведев, проигравший в первом круге французу Бенжамену Бонзи, устроил настоящий скандал на корте, включавший неприличные жесты и конфликт с судьей.