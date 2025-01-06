Уголовное дело возбудят по факту об избиении гимнастки во Владимире

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Глава Следственного комитета России Владимир Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиении юной гимнастки во Владимире, говорится в заявлении ведомства.

В местных СМИ разместили обращение одной из жительниц региона.

Она обвинила тренера своей дочери в избиении после того, как девочка пришла домой со следами побоев на лице.

К материалу приложили запись произошедшего на телефоне, где спортивный наставник угрожала ребенку.

В федерации гимнастики также начали собственную проверку инцидента.