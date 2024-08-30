«Ударная десятка» в Раменском побила рекорд по количеству боксеров

В Раменском на базе профилактория «Сатурн» АО «РПЗ» (входит в АО «КРЭТ» ГК «Ростех»)прошли корпоративные соревнования по силе удара и боксу в рамках проекта Госкорпорации «Ростех» «Ударная десятка», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В «Ударной десятке» приняли участии более 300 сотрудников трех раменских предприятий контура АО «КРЭТ». На старт соревнований вышли команды от АО «РПЗ», АО «РПКБ», АО «ИТТ». Кроме того, приглашение поучаствовать в фестивале спорта приняли преподаватели и студенты филиала Жуковского авиационного техникума имени В. А. Казакова — социального партнёра АО «РПЗ».

Почетными гостями стали: заместитель главы администрации городского округа Раменское Павел Коровин, генеральный директор Академии бокса Олег Жадобин, вице-президент Федерации бокса Московской области Сергей Введенский.

С приветственным словом к участникам обратилось руководство АО «РПЗ» и гости. Они выразили благодарность генеральному директору ГК «Ростех» Сергею Викторовичу Чемезову за поддержку этого масштабного проекта.

Креативные организаторы подготовили командам одиннадцать спортивных станций. Команды продемонстрировали силу, ловкость, меткость, координацию, выносливость, командную сплочённость, взаимовыручку и волю к победе.

В этом году впервые приборостроители пришли на праздник со своими детьми.

Еще одна новинка этого года — необычные и увлекательные соревнования — шапочные бои. По правилам, участники выходили на ринг в шапках, и их главной задачей было снять головной убор у соперника. Участие в этом увлекательном действии с большим удовольствием приняли и взрослые, и дети.

На празднике спорта прошли традиционные отборочные соревнования по силе удара. Работникис лучшими результатами представят акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии» и ГК «Ростех» на гранд-финале в Москве.

Кульминацией стали боксерские поединки. Если в прошлом году свой звездный час на ринге получили три мужские пары боксеров, то в этом годуза право на участие в финале боролись пять мужских пар и одна женская.

Призовой подиум по сумме всех этапов соревнований заняли: 1 место — команда «Фламинго» (АО «РПКБ»), 2 место — команда«Белки» (АО«РПЗ», управление информационных технологий), 3 место — команда «Бабочки» (АО «РПЗ»,служба технического контроля).

Добавила положительных эмоций традиционная лотерея, по итогам которой счастливчики получили ценные подарки для спорта и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.