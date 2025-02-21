«Удачи не желаем»: в ЦСКА проводили перешедшего в «Зенит» Зделара

Клуб из Северной столицы объявил о трансфере игрока 21 февраля. Зделар начал играть в ЦСКА летом 2022 года, за 2 сезона футболист провел около 100 матчей.

Глава ЦСКА в своем Telegram-канале поблагодарил футболиста за время, проведенное в московском клубе, однако удачи на новом месте желать не стал.

«Мы расстаемся с Сашей в хороших отношениях, но при этом <…> удачи в обозримом будущем не желаем», — сказал со смехом Бабаев.