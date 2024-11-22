Учреждения Коломны присоединились к Единой школьной лиге

Десять общеобразовательных школ городского округа Коломна присоединились к Единой школьной лиге Московской области и в течение учебного года станут участниками соревнований по волейболу, шахматам, мини-футболу и баскетболу 3×3. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждая школа представит по 4 команды — по одной для каждого вида спорта. Турниры состоятся в два этапа: сначала муниципальный, а затем региональный. Борьбу за главные трофеи лиги уже вступили более 10 тысяч школьников из 179 общеобразовательных учреждений региона.

«Проект подразумевает привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, предоставлять комментарии и делиться своим опытом и знаниями с участниками», — рассказали о проекте в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.