Учитель из Петербурга вошла в топ-50 Всероссийского конкурса «Футбол в школе»

Учительница физкультуры из 150-го лицея Калининского района Санкт-Петербурга Елизавета Горбачева стала одной из победительниц Всероссийского конкурса «Футбол в школе», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Организаторы отметили, что итоги ожидаются через три недели. А заявка Горбачевой попала в топ-50 конкурса.

В конкурсе «Футбол в школе» принимают участие 1 тыс. учителей из 83 регионов РФ. Они отправили анкеты и видеовизитки. 11 финалистов получат по 150 тыс. рублей.

В топ-250 Всероссийского турнира есть еще один представитель Санкт-Петербурга. Это учительница 509-й школы Красносельского района Алена Новикова.

«Футбол в школе» — проект РФС по привлечению детей и подростков в данный вид спорта. В рамках него у школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в турнирах и фестивалях.