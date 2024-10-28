Ученые провели уникальное исследование, которое показало связь между генетикой, характером и поведением футболистов. У некоторых защитников были обнаружены генетические маркеры, характерные для нападающих, сообщили РИАМО в пресс-службе Наркологической клиники Маршака.

Эти спортсмены демонстрировали более агрессивный стиль игры и часто стремились к атакующим действиям. Исследование также выявило генетические факторы, влияющие на устойчивость к стрессу во время матчей, скорость принятия решений на поле и склонность к командной игре или индивидуальным действиям.

Один из самых неожиданных выводов касался вратарей. Генетический анализ показал, что у большинства голкиперов присутствовали вариации генов, связанных с повышенной самостоятельностью и сниженной потребностью в социальной поддержке. Это объясняет наблюдение тренеров в том, что вратари часто меньше доверяют защитникам, полагаясь преимущественно на свои способности.

Результаты этого исследования нашли практическое применение в тренировочном процессе. Тренеры стали учитывать генетические предрасположенности при выборе позиций для игроков и разработке индивидуальных программ подготовки, что привело к улучшению командных результатов.