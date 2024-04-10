Участвующий в СВО футболист Соломатин раскритиковал владельцев топ-клубов России

Соломатин: среди футбольных клубов РФ есть те, что не желают сплочения обществу

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин вступил в добровольческую бригаду «Эспаньола» и уже второй год выполняет задачи на полях спецоперации. Именитый спортсмен заявил, что среди отечественных футбольных клубов до сих пор находятся те, которые предпочитают не замечать происходящих событий и не желают сплочения российскому обществу, сообщает «Ридус» .

В интервью главреду издания Андрею Гулютину спортсмен, взявший позывной Солома, рассказал, что «Эспаньола» ранее выступала с обращением к руководству столичного «Спартака». По словам экс-игрока российской сборной, бойцы обращались к руководству красно-белых просто за словами поддержки.

«Но в ответ мы получили какие-то непонятные заявления — типа они не информбюро и так далее. Как мы можем расценивать подобную иронию, находясь здесь и выполняя задачи по защите наших территорий от всякой нечисти?!» — сказал Соломатин.

По его словам, в нынешних условиях он и его единомышленники намерены проявить «упрямство, твердость и активность», чтобы в дальнейшем люди не делали вид, будто в стране ничего не изменилось. В целом, как отметил Соломатин, многие команды из чемпионата России начали поддерживать СВО «и словом, и делом» — «Локомотив», «Торпедо» и другие.

«Ну, а есть такие, кто сплочения нашему обществу почему-то не желает. Таких придется, видимо, к этому принудить», — добавил футболист.

Соломатин подчеркнул, что он и его сторонники также намерены «пробить стену равнодушия», которая имеет место в медиасообществе. Особенно, по словам бойца «Эспаньолы», если это касается спортивных газет и журналистов.