Участников «Реутовской школьной лиги» наградили за спортивные успехи

В Реутове 170 учеников городских школ получили награды и памятные призы за успехи в спорте. Награждение прошло в рамках проекта «Реутовская школьная лига», который реализуется при поддержке главы городского округа Филиппа Науменко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году соревнования «Лиги» стартовали в конце февраля, а накануне майских праздников наставники подвели итоги проекта.

«Вручили награды победителям по четырем видам спорта. Это шахматы, баскетбол, волейбол и футбол, — отметил заместитель главы Реутова Владимир Покамин. — Мы стараемся развивать спорт в Реутове. Он вырабатывает волю, характер, силу, выносливость. Спорт никому еще не навредил, а только помогал добиваться чего-то в жизни».

Соревнования между школьниками проходили по четырем видам спорта: баскетбол, волейбол среди юношей и девушек, шахматы и футбол, в который играли только парни. По словам наставников, ребята показали слаженную командную работу, сильный дух и свои умения, продемонстрировали волю к победе.

Особенно в «Реутовской школьной лиге» отличились ученики школы № 6, которые на протяжении всех соревнований демонстрировали настоящий спортивный характер, упорство и командный дух. Ребята сражались в шахматы, баскетбол, волейбол, футбол и бадминтон. В итоге именно шестая школа стала Чемпионом и обладателем Переходящего кубка «Лиги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.