Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели более 14 млн км

Подсчет включает весь километраж, пройденный во время тренировок в свободном режиме по шести цикличным дисциплинам: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту, плаванию и роллерам. Данного результата любителям спорта из Подмосковья удалось добиться за 2,5 года — с апреля 2022 по октябрь 2024 года.

Лидером среди городских округов, где жители наиболее активно участвуют в стартах и тренировках «Суперлиги Подмосковья», стал Можайский городской округ. На втором месте — Дмитровский. Замыкает ТОП-3 городской округ Кашира

На сегодняшний день активными участниками спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» уже стали более 20 тысяч человек. Из них 9 360 — это женщины и 10 910 — мужчины.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря 2022 года для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. В рамках проекта проходит серия забегов по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup. Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в «VK».

Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.