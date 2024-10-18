Участники школьной лиги сезона в Балашихе узнали своих соперников

На стадионе «Труд» в Балашихе определи команды двух дивизионов школьной лиги: «Север» и «Юг», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

38 команд БШЛ сыграют между собой в мини-футбол, баскетбол, шахматы и волейбол. В новом сезоне добавили и творческие направления: КВН, танцы, Зарница, «конкурс медиа» и математические бои.

В новом сезоне лиги в Балашихе участие примут более пяти тысяч человек из всех школ округа. Школьники будут соревноваться сначала в рамках своего дивизиона, потом в матчах на вылет. По сумме баллов за игры в каждой дисциплине определятся победители БШЛ сезона 2024/2025.

Уникальный проект школьной спортивной лиги был запущен в 2023 году в Балашихе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году по определению победителей лиги в каждом городе Московской области состоится единый финал среди городов-участников, который выявит абсолютного победителя Единой школьной лиги.