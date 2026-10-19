Участники Школьной лиги Подмосковья выступят в гонках дронов «На высоте»

Участники проекта «Школьная лига Московской области» смогут присоединиться к Всероссийским соревнованиям пилотов дронов «На высоте». Регистрация и онлайн-отбор открылись 7 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования открыты для спортсменов от 10 лет. Региональный онлайн-этап пройдет с ноября 2026 года по январь 2027 года, межрегиональный очный — с января по июнь. Финал состоится в июле 2027 года в Подмосковье.

Новички выступят в Split FPV, опытные пилоты — на симуляторе «Квадросим» и в реальных полетах. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте, установить игру и выбрать трек. Управлять можно клавиатурой и мышью, геймпадом или специальным пультом. Участники выполняют задания на время и попадают в рейтинг. Лучшие игроки регионов проходят дальше и получают право на гонки реальных дронов.

В финале объединят Split FPV и реальные FPV-гонки. Подготовят киберспортивную сцену с большим экраном и закрытую трассу. Запланированы выставка беспилотных авиационных систем, мастер-классы и демонстрационные полеты. Для победителей предусмотрен призовой фонд.

Проект Народного фронта России «На высоте» готовит специалистов беспилотной авиации и популяризирует гражданские дроны. Его запустили 7 октября 2026 года, в день рождения президента России Владимира Путина, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В презентации участвовали руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, губернатор Андрей Воробьев и первый замминистра спорта России Одес Байсултанов.

В Школьной лиге гонки дронов впервые пройдут в сезоне 2026/2027. Центры FPV-пилотирования появятся в Балашихе, Подольске, Химках, Серпухове, Королеве, Дмитрове, Раменском, Истре, Коломне, Люберцах и Чехове.

Гонки дронов включены во Всероссийский реестр видов спорта. Направление развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», соревнования отвечают целям федеральной программы «Спорт России». Новости и расписание доступны в аккаунтах лиги в ВК и Телеграм.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.