Участники проекта «Активное долголетие» побывали на катке в Электростали

Сеанс катания на коньках «Добрый час» прошел в Электростали. На катке им. А. С. Ионова побывали бабушки и дедушки, участвующие в программе «Активное долголетие».

Среди участников программы уже сформировался коллектив любителей и профессионалов катания на коньках: есть бывший конькобежец, которому уже за 80 лет, фигуристка со 2-м спортивным разрядом, хоккеисты, игравшие в молодости за «Кристалл», семейные пары и просто любители.

«Мне очень нравится атмосфера, которая здесь царит. Бывает, здоровье подводит, но я стараюсь не пропускать сеансы катания „Добрый час“. На коньках научилась кататься в 9 лет в секции фигурного катания. Помню, много тренировались на уличных ледовых площадках. Возле бассейна „Кристалл“ всегда зимой заливали лед. Там было весело и многолюдно, а хоккеисты даже проводили матчи. Жаль, что сейчас этого нет. Не все имеют возможность платить за катание на льду», — сказала участница программы «Активное долголетие» Татьяна Самбурская.

Программа катания на коньках начала работу больше 2 лет назад и сразу стала популярной. Особенно в Электростали, где есть возможность круглогодично заниматься на льду.

«Мы вместе уже 40 лет. И катание на льду — одно из общих наших увлечений. Сейчас коньки на любой вкус: красивые, удобные, сами едут. Но мы не только на „Добрый час“ ходим, но и начали заниматься в других программах, как только вышли на пенсию, чего и всем советуем. Не сидите дома, ведите активный образ жизни», — сказали Александр и Елена Тельненковы.

Программа катания на коньках в Электростали действует на базе катка им. А. С. Ионова, расположенного по адресу: улица Спортивная, 10, и Ледового дворца «Кристалл» на улице Радио, 3.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года. Он направлен на повышение качества жизни людей серебряного возраста.

Пожилые жители Подмосковья с удовольствием принимают участие в проекте. Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.