Участниками VI Кубка Акинфеева в Подмосковье станут команды из новых регионов РФ

С 18 по 21 августа в Химках пройдет VI Кубок Игоря Акинфеева. В этом сезоне турнир вновь расширил географию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый Кубок проводился в 2018 году среди детских футбольных клубов Московской области, а в этом году к соревнованиям присоединятся команды из стран СНГ и новых регионов России, включая «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтер» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория). В борьбе за главный трофей примут участие ведущие академии страны: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие.

Кроме классического футбольного турнира спортсменов ждут две традиционные игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол — это авторский формат, разработанный лично Игорем Акинфеевым и его командой, а кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари. Это добавляет игре остроты, динамики и интенсивности.

«Очень рад, что уже в шестой раз нам удается провести этот турнир. Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева, и всех партнеров, включая информационных. Наша цель — не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов — кипербола и кипербатла. Мы видим в них перспективу и возможность завлечь в футбол еще больше ребят. В этом году турнир действительно подтвердил свой международный статус, и мы надеемся, что он будет расти и собирать все больше регионов и стран-участников», — прокомментировал Игорь Акинфеев.

Матч-открытие состоится на стадионе «Новые Химки» 18 августа, а финал Кубка пройдет на стадионе «Родина» 21 августа.

Зрители и юные футболисты смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов и различных интерактивах, получить автограф и увидеть легенду российского футбола, капитана ПФК ЦСКА и экс-капитана сборной России — Игоря Акинфеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.