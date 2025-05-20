У тренера вратарей сборной РФ по футболу Кафанова нашли вторую жену

У тренера вратарей ФК «Ростов» и сборной России по футболу Виталия Кафанова, предположительно, две жены. Такой вывод сделали на основе документов мужчины, сообщает Sport Baza .

В 1998 году Кафанов поженился на Марал Кафановой. У них родились двое детей.

В феврале 2025 год Кафанов отправился с женой на отдых в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. В отеле к ним подошла некая Римма. Она сказала, что Виталий является ее супругом с 2018 года.

Тренер, предположительно, признал этот факт. Марал нашла страницу Риммы в социальных сетях. Там она увидела совместные фотографии мужчины и женщины.

Через некоторое время Марал, предположительно, обнаружила свидетельство о браке Виталия и Риммы. Однако семейный кодекс России запрещает многоженство.

Марал допускает, что Виталий мог сделать новый паспорт для второго брака. Теперь первая супруга хочет аннулировать второй брак мужчины. Виталий, в свою очередь, обратился в суд, чтобы развестись с первой женой — Марал.

Кафанову 64 года. Он считается одним из наиболее эффективных тренеров вратарей в РФ. В 2021 году мужчина стал тренером сборной России.