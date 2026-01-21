«У меня нет слов!»: Смородская «проехалась» по «Локомотиву»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в резкой форме прокомментировала кадровую политику «железнодорожников». По мнению бывшего функционера, футбольный клуб слишком легко расстается с ключевыми футболистами, что ставит под вопрос их амбиции в текущем сезоне, сообщает Metaratings.ru .

Смородская выразила возмущение тем, что из стана «Локо» могут уйти Артем Карпукас и Максим Ненахов. Особое внимание она уделила потере капитана команды Дмитрия Баринова, который также является выпускником клубной академии.

«Очень расточительно клуб обращается со своими игроками. Тем более с воспитанниками родной академии! Еще и Баринова упустил — опять же воспитанника, капитана, волевого игрока, пользующегося уважением. Как так можно? У меня нет слов!» — высказалась Смородская.

На фоне кадровых перестановок бывший президент клуба скептически оценила разговоры о борьбе московских «железнодорожников» за золотые медали. По словам Смородской, при такой трансферной стратегии рассуждать о чемпионстве преждевременно, так как в турнирной ситуации «вообще ничего не ясно».

Несмотря на критику, «Локомотив» ушел на зимнюю паузу в лидирующей группе. После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают 3-е место, имея в активе 37 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет всего 3 балла.

Свой первый матч после возобновления первенства «красно-зеленые» проведут дома против «Пари НН».

