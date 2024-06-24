Тысячи велосипедистов примут участие в любительской велогонке в Москве

сегодня в 15:42

Групповая шоссейная велогонка на Воробьевых горах в Москве пройдет 6 июля

Жителей и гостей Москвы приглашают поучаствовать в массовой любительской велогонке «Cyclingrace столица». Ее проведут на Воробьевых горах 6 июля, сообщили организаторы мероприятия.

Тысячи любителей велосипедного спорта проедут по улицам города, которые будут временно перекрыты для автомобильного движения. Преодолеть маршрут может любой желающий.

Всех участников разделят по возрасту, полу и навыкам. Победителей выберут как в абсолютном зачете, так и внутри своей категории.

При этом всем велосипедистам вручат памятные медали. Время проезда будут фиксировать электронные чипы.

Болельщики смогут понаблюдать за гонкой в онлайн-режиме. На прямой трансляции соревнований будут работать профессиональные комментаторы.

Регистрация на велогонку доступна на сайте организатора Cyclingrace. Там же у спортсменов будет возможность ознакомиться с подробной информацией о грядущем первенстве.