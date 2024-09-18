Турнир Раменского округа по баскетболу пройдет 24 и 25 сентября

Традиционный турнир по баскетболу памяти тренера-преподавателя Владимира Королева состоится в спортивном комплексе «Борисоглебский» в городе Раменское 24 и 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из основателей раменского баскетбола, Владимир Королев, проработал в Раменской школе № 4 более пятидесяти лет. Он был главным тренером мужской и женской команд. Последняя под его руководством завоевала звание чемпионов Московской области и приняла участие в Первенстве России. Памятный турнир, посвященный памяти В. Н. Королева, проводится ежегодно с 2008 года.

В этом году к участию в турнире по баскетболу допускаются команды 2015 и 2016 годов рождения из Московской области и центрального федерального округа.

На данный момент заявки на участие уже подали команды «Волки» из спортивной школы «Старт» города Раменское, а также из Люберец, Подольска, Реутова и Павловского Посада.

Подать заявку на участие в турнире можно до 10 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.