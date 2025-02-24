Турнир по тяжелой атлетике завершился в Богородском округе

23 февраля в здании ФОК «Акрихин» прошел традиционный турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, посвященный Дню Защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Турнир собрал более 80 участников из Старой Купавны, Балашихи, Дмитрова, Орехово-Зуева и п. Зеленый.

Второй год этот турнир посвящается участнику СВО Евгению Седову, который погиб при выполнении задания в 2023 году.

Турнир открыли депутаты Богородского округа Анатолий Лебедев и Олег Волянский. Они пожелали спортивных успехов всем спортсменам и выразили надежду, что из участников этого турнира обязательно вырастут чемпионы страны и крупнейших международных соревнований.

С искренними словами благодарности к организаторам турнира и директору МБУ ФСК «Купавна» обратился отец Евгения Седова — Сергей Владимирович. Он так же пожелал всем участникам отличного выступления и прекрасных результатов.

Многочисленные зрители увидели в этот день первые шаги дебютантов в этом виде спорта, бескомпромиссную борьбу в некоторых весовых категориях и выполнение новых спортивных разрядов, радость победы и слезы поражений.

Абсолютными победителями турнира стали Милана Скуб и Илья Филиппов, оба спортсмена — из Старой Купавны.

Сезон у купавинских штангистов — насыщенный. На следующей неделе тяжелоатлеты примут участие в Первенстве Московской области среди юношей и девушек 13-17 лет в г. Коломна. 15–16 марта в г. Куровское пройдет традиционный турнир памяти героя СССР А. С. Куркова. С 20 по 30 марта в Краснодарском крае пройдет Первенство России среди юношей и девушек 13-15, 13-17 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.