Турнир по стритболу пройдет в Раменском округе 9 августа

9 августа на площадке «Пионер» в Раменском состоится турнир по стритболу 3×3, приуроченный к празднованию Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивное мероприятие пройдет на улице Гурьева рядом с домом 15, корпус 2. Турнир рассчитан на молодых баскетболистов 2012–2014 годов рождения включительно. Соревнования продлятся с 10:00 до 16:00.

Для участия в турнире необходимо зарегистрировать команду на официальном сайте Федерации баскетбола Раменского муниципального округа.Организаторы обращают внимание участников на то, что прием заявок завершится 8 августа в 18:00.

Турнир организован в честь Дня физкультурника, который в России традиционно отмечается во вторую субботу августа. Стритбол 3×3 представляет собой упрощенную версию баскетбола, где команды из трех игроков играют на половине стандартной площадки с одним кольцом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.