Турнир по шахматам завершился в Воскресенске

В минувшую субботу в городе Белоозерский г. о. Воскресенск состоялся «Зимний турнир по шахматам», в котором проявили себя 16 шахматистов из городов Белоозерский и Воскресенск. Турнир прошел в напряженной атмосфере, полной стратегических схваток и блестящих ходов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате упорной борьбы, на почетное первое общее место поднялась Маргарита Авдашкина, продемонстрировав высокое мастерство и волю к победе. Среди мальчиков первое место завоевал Леонид Макаров, показавший невероятную стойкость и упорство. Вторым стал Тимофей Кустарев, который также занял достойную позицию благодаря тактической смекалке, а бронзовую медаль завоевал Александр Довгий.

Среди девочек борьба была не менее захватывающей: Маргарита Авдашкина вновь оказалась на первом месте. На втором месте расположилась Алиса Михалевич, а третье место заняла Анастасия Филиппова, заслужившая признание за свою настойчивость.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.