Турнир по настольному теннису завершился в Одинцовском округе

В доме отдыха в селе Ершово прошел теннисный турнир — в культурно-досуговом центре собрались более 70 участников из разных городов Московской области: Одинцова, Серпухова, Волоколамска, Лобни и Звенигорода. Организаторами выступили активисты объединения «Северный человек», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Участники выбирали себе напарника «вслепую» — наугад называли номер игрока.

«Во втором туре победители боролись за первое и второе места. А проигравшие в первом туре — за третье», — рассказал активист объединения «Северный человек» Иван Попов.

Мероприятие стало отличной возможностью не только проявить свои спортивные навыки, но и завести новые знакомства, обменяться опытом и провести время в компании единомышленников. Также все желающие смогли сыграть в шахматы и шашки.

Ранее участники объединения «Северный человек» проводили состязания по тяжелой атлетике и праздник для детей на стадионе «Спартак».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.