Турнир по мини-футболу пройдет в Серебряных Прудах 28 июля

28 июля в мкр. Западный Серебряных Прудов стартует турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы спортклуба «Молодежный». Мероприятие пройдет на хоккейной площадке, и все желающие в возрасте 12-15 лет могут принять участие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор участников запланирован на 28 июля в 16:00. В этот день состоится обсуждение регламента турнира, а также жеребьевка, которая определит пары команд. Участники смогут также принять участие в различных футбольных конкурсах с награждением призами.

Команды формируются самостоятельно и должны состоять из 5 игроков плюс 1 вратарь, допускается наличие 2-3 запасных игроков. Турнир начнется 29 июля и будет проходить согласно жеребьевке.

«Не упустите возможность проявить себя на футбольном поле, завести новые знакомства и побороться за призы от СК «Молодежный». Ждем всех желающих на хоккейной площадке мкр. Западный!» — отмечают организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.

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