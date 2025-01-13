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Турнир по карате пройдет в Подмосковье 8 февраля

Ежегодный городской турнир по карате на «Кубок имени Академика В. Н. Челомея» пройдет в городском округе Реутов 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие традиционно посвящено выдающемуся генеральному конструктору и основателю НПО Машиностроения — одному из ведущих ракетно-космических предприятий страны.

«Организатором турнира выступает спортивный клуб карате «Вектор» совместно с НПО Машиностроения, Союзом машиностроителей России и Общественной палатой города Реутов», — рассказал тренер-педагог и член Всемирной федерации Сетокан карате-до Виталий Жаровский.

Для участия в соревновании тренерам и спортсменам необходимо будет подать заявку через личные сообщения по телефону +7 (916) 592-30-74 или электронной почте: vector_karate@mail.ru.

Участников ждет праздничная атмосфера, здоровая конкуренция, а также кубки, медали и почетные грамоты с символикой турнира для победителей.

Мероприятие традиционно собирает юных спортсменов из разных округов Подмосковья. Каратисты соревнуются в разных возрастных категориях, в предыдущих турнирах принимали участие ребята от 5 до 15 лет.

Поболеть за детей приходят и их родители, ведь каждое состязание для спортсмена — это настоящее испытание на навыки и умения. Кроме того, на турнирах такого плана молодые люди могут обмениваться опытом, узнавая сильные стороны тех или иных школ.

Турнир начнется 8 февраля в 9:00 утра по адресу: г. о. Реутов, улица Победы, дом 20, Дом культуры «Мир».

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