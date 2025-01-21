Турнир по футболу прошел на обновленном поле стадиона «Орбита» в Дзержинском
Фото - © СШ "Орбита" г. Дзержинский
В минувшие выходные на стадионе «Орбита» в Дзержинском состоялся турнир по футболу, посвященный празднованию Крещения Господне. В спортивном мероприятии, которое прошло на обновленном поле с подогревом, участвовали юноши 2011 года рождения, сообщает пресс-служба администрации округа.
За право стать победителем турнира боролись сразу пять футбольных команд (12+): «Орбита» Дзержинский, «Звезда» Люберцы, Медвежья Озера, и два состава команды «Трудовые резервы» Новокосино.
По итогам встреч пьедестал почета выглядел так:
- первое место — «Орбита» (г. Дзержинский);
- второе место — «Трудовые резервы» (г. Москва);
- третье место — «Звезда» (г. Люберцы).
«Лучшим вратарем турнира» был признан Лияскин Егор, а «Лучшим игроком турнира» стал Андрюнин Алексей.
По отзывам тренеров и футболистов, в зимний период на новом поле с искусственным покрытием и подогревом комфортно тренироваться и играть.
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