Турнир по футболу прошел на обновленном поле стадиона «Орбита» в Дзержинском

В минувшие выходные на стадионе «Орбита» в Дзержинском состоялся турнир по футболу, посвященный празднованию Крещения Господне. В спортивном мероприятии, которое прошло на обновленном поле с подогревом, участвовали юноши 2011 года рождения, сообщает пресс-служба администрации округа.

За право стать победителем турнира боролись сразу пять футбольных команд (12+): «Орбита» Дзержинский, «Звезда» Люберцы, Медвежья Озера, и два состава команды «Трудовые резервы» Новокосино.

По итогам встреч пьедестал почета выглядел так:

первое место — «Орбита» (г. Дзержинский);

второе место — «Трудовые резервы» (г. Москва);

третье место — «Звезда» (г. Люберцы).

«Лучшим вратарем турнира» был признан Лияскин Егор, а «Лучшим игроком турнира» стал Андрюнин Алексей.

По отзывам тренеров и футболистов, в зимний период на новом поле с искусственным покрытием и подогревом комфортно тренироваться и играть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.