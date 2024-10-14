Турнир по фиджитал-единоборствам прошел в Раменском округе

Представители Подмосковья стали участниками уникальных соревнований по фиджитал-единоборствам в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены сразились друг с другом на игровой приставке «PS5» в кибер-дисциплине «Mortal Kombat», а затем провели десятиминутные схватки по спортивной борьбе грэпплинг в формате «до болевого или удушающего, без баллов». Результаты двух разделов суммировались и таким образом определялся победитель.

​Турнир прошёл в формате матчевой встречи 3 на 3. Команда «Savior Раменское» сражалась за победу со сборной гостей из городских округов Люберцы и Жуковский, а также из города Рязань.

​В первом противостоянии Равиль Мутовалов из Раменского городского округа уступил Михаилу Пантелееву из города Жуковский. Во второй паре победу над Шерзодбеком Тухтаевым из Красково одержал раменчанин Дмитрий Петров. И в главном поединке дня Екатерина Яр из Раменского г. о. взяла верх над Александрой Левкиной из города Рязань. Таким образом, победителем матчевой встречи стала команда «Savior Раменское».

​«Такой формат командного фиджитал-противостояния я видела только на Играх Будущего в Казани. А сейчас и у нас в подмосковном Раменском. Счастлива быть частью такого события, мы в авангарде! У этого формата очень большой потенциал», — поделилась эмоциями профессиональный боец ММА, призер Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг Екатерина Яр.

​Сразу после командного фиджитал-турнира состоялись открытые соревнования среди детей и взрослых. В них приняли участие спортсмены из городских округов: Раменский, Красногорск, Лыткарино, Люберцы, Жуковский, Дзержинский, Бронницы, Котельники, а также из города Москва.

​Мероприятие состоялось в городе Раменское 12 октября и прошло в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.