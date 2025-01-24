Турнир по боксу памяти мастера спорта РФ Сергея Нейчева проходит в Люберцах

XII турнир памяти мастера спорта России Сергея Нейчева проходит в спортивной школе «Орбита» города Дзержинский городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования собрали более 150 боксеров из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Брянской, Вологодской, Рязанской, Белгородской, Тверской областей.

При поддержке люберецкой федерации бокса турнир перешел в класс «Б»: участники соревнования могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Сергей Нейчев родился и жил в Дзержинском. Спортсмен тренировался у мастера спорта СССР по боксу, заслуженного тренера города Дзержинский Василия Долбитикова и очень быстро добился высоких результатов. В 2012 году Сергея не стало. Турнир его памяти проводится в Дзержинском 12-й год подряд.

На торжественной церемонии открытия присутствовали родители Сергея — Олег Петрович и Елена Анатольевна.

Соревнования проводятся с 22 по 26 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.