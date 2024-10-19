Турнир Hardcore FC в Новосибирске под угрозой срыва из-за отсутствия лицензии

Турнир Hardcore FC, который должен пройти 26 октября в Новосибирске, вряд ли состоится. У промоушена нет лицензии, и вряд ли им ее кто-то выдаст, рассказал Mash глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Hardcore FC во время работы постоянно нарушал правила. Вряд ли какая-либо спортивная федерация согласится курировать промоушн после этого, отметил Кремлев.

У Hardcore FC отсутствует будущее в таком виде, в котором он есть сейчас. Даже если сменить название, но не формат, выступать при зрителях не получится, считает Умеров.

14 октября Федерация бокса отозвала у Hardcore FC лицензию в дисциплинах «бокс» и «кулачные бои». Организация пошла на такой шаг из-за постоянных стычек между участниками и оскорблений друг друга.

С этого момента у HFC нет права проводить кулачные бои и по боксу. Матчи не учитываются в официальную статистику.

При этом 17 октября глава промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов провел пресс-конференцию и сказал, что они договорились о сотрудничестве с «другой олимпийской федерацией». При этом не стал разглашать детали. Организатор промоушена пообещал, что мероприятие на «Сибирь Арене» 26 октября состоится. Оно оказалось под угрозой срыва из-за отзыва лицензии со стороны Федерации бокса.