«Турнир Большого чле… шлема»: московская телеведущая оговорилась в прямом эфире

Телеведущая едва не спутала слова «член» и «шлем» в выпуске о Данииле Медведеве

Ведущая телеканала «Москва 24» Евгения Мирошкина оговорилась в прямом эфире выпуска новостей, рассказывая о скандале с участием российского теннисиста Даниила Медведева на турнире US Open. Телеведущая почти перепутала наименование первенства, назвав его «турниром Большого чле… шлема».

«Даниил Медведев оказался в центре скандала на турнире Большого чле… шлема. Что я сказала?» — заявила Мирошкина, рассмеявшись из-за оговорки.

Речь идет о выступлении Медведева на US Open (одном из четырех турниров Большого шлема), в котором россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. Во время матча российский теннисист пародировал соперника и изображал жесты, похожие на оральный секс. Тогда же бывший первый номер рейтинга ATP поспорил с арбитром из-за того, что он разрешил французу повторить подачу, когда на поле выбежал фотограф.

В итоге Медведев проиграл Бонзи в пяти сетах и покинул US Open-2025 в первом круге.