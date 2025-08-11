ЦСКА в 5-й раз стал обладателем Кубка Овечкина по хоккею среди юношей

В Московской области определился победитель и призеры международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских академий России, Белоруссии и Казахстана. Обладателем главного трофея турнира стала команда ЦСКА (Москва), обыграв в финале «Ак Барс» (Казань) со счетом 10:0, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальное противостояние и игра за третье место проходили на льду «Арены Мытищи» имени В. Шалимова. Перед началом главных матчей финала состоялся традиционный гала-матч с участием команд легендарных хоккеистов и звезд спорта, которые возглавили Александр Овечкин и Павел Дацюк.

«Что больше всего радует в турнире ОвиCUP? То, что здесь собирается такое количество детей. Я приезжал в Красногорск, разговаривал с ребятами — всем очень нравится атмосфера. С каждым годом мы стараемся сделать все лучше и лучше. Поэтому для нас всех это большое мероприятие. И посмотрите, сколько звезд, сколько приехало известных людей. Они это тоже делают ради детей», — сказал Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» перед стартом решающего дня турнира.

После звездного противостояния на лед вышли юные хоккеисты, которые прошли через всю турнирную сетку и этапы плей-офф на пути к призовым местам и главному трофею — Кубку Александра Овечкина.

За третье место боролись команды «Локомотив» (Ярославль) и уфимский «Салават Юлаев». Бронзовым призером стала ярославская команда, обыграв соперника со счетом 11:2.

Кульминацией турнира стала финальная игра между командами ЦСКА (Москва) и «Ак Барс» (Казань). По итогам турнира обладателями Кубка Овечкина стали московские армейцы, одержав победу со счетом 10:0 и защитив звание самого титулованного участника Кубка Александра Овечкина. Главный трофей команда завоевала уже в пятый раз. Отметим, что противостояние команд-финалистов стало принципиальным соперничеством по итогам прошлого года, когда «Ак Барс» нанес ЦСКА поражение и не оставил шансов на место на пьедестале.

Лучшим бомбардиром турнира стал Максим Трофимов (ЦСКА), лучшим нападающим — Макар Гринкевич (ЦСКА), лучшим вратарем — Степан Соловьев (ЦСКА), а лучшим защитником — Даниил Сашников (Локомотив).

С результатами команд, занявшими 5 — 24 места турнира, можно ознакомиться на официальном сайте OviCup-2025.

Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он прошел в седьмой раз. В нем приняли участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.