ЦСКА сильнее: Тарханов дал прогноз на матч 29 марта в Москве

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что матч между ЦСКА и махачкалинским «Динамо», который назначен на 19:30 29 марта на московском стадионе «ВЭБ Арена», может закончиться в пользу столичной команды, сообщает Metaratings.ru .

«Думаю, ЦСКА выиграет — они сильнее и играют дома. Я не думаю, что счет будет крупным — «Динамо» Махачкала хорошо играет. Это они московскому «Динамо» проиграли крупно, но там вратарь допустил много ошибок, а так команда оказывает хорошее сопротивление», –отметил Тарханов.

Сейчас ЦСКА занимает 6 место с 38 очками, у «Динамо» — десятая позиция и 21 очко.