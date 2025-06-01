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ЦСКА победил «Ростов» в серии пенальти и завоевал Кубок России

Суперфинал Фонбет Кубка России текущего сезона завершился победой московского ЦСКА над «Ростовом», сообщается на сайте Championat.com .

Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

К концу двух таймов счет был 0:0. В серии пенальти футболисты ЦСКА смогли сделать счет 4:3.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».