ЦСКА лидирует по доходам среди клубов РПЛ в FONBET Кубке России

Московский ЦСКА стал самым прибыльным клубом FONBET Кубка России сезона-2024/25. Суммарные выплаты в пользу армейцев составят не менее 204,93 млн рублей, что является максимальным показателем среди всех участников турнира, сообщает Metaratings.ru .

За победу над «Зенитом» в финале пути РПЛ команда получила 77,06 млн рублей, включая 50,6 млн за итоговую победу по сумме двух матчей (0:2 в Санкт-Петербурге и 2:0, 4:3 по пенальти в Москве) и 26,46 млн рублей за выход в суперфинал. Дополнительно ЦСКА заработал 11,34 млн за выполнение маркетинговых обязательств.

Клуб уже получил 127,87 млн рублей на групповом этапе и в матчах плей-офф. Таким образом, общая сумма доходов достигла 204,93 млн рублей — это больше, чем заработал любой другой клуб за весь розыгрыш.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет победитель пары «Спартак» — «Ростов», чей матч пройдет 15 мая в Москве.

Общий призовой фонд турнира в этом сезоне составляет 1,5 млрд рублей.