ЦСКА ищет возможность для обмена Уильямса

Футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможности для трейда канадского защитника Колби Уильямса. 30-летний канадец второй год защищает ЦСКА, и клуб изучает потенциальные варианты его обмена, сообщает Metaratings.ru .

Уильямс, для которого это уже четвертый сезон в КХЛ, присоединился к ЦСКА после выступления за «Адмирал».

В текущем сезоне регулярного чемпионата FONBET КХЛ защитник принял участие в 24 матчах и набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи) при коэффициенте полезности «+3».

С 2012 по 2022 год Уильямс играл в АХЛ за такие команды, как «Раджайна Пэтс», «Херши Беарс» и «Белвилл Сенаторз».

