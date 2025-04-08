Церемония награждения Metaratings Top Awards прошла в Казахстане 3 апреля

В Алматы 3 апреля состоялась торжественная церемония вручения второй национальной премии в области спорта и бизнеса Metaratings Top Awards, сообщает Metaratings.ru .

Главный приз — звание лучшего спортсмена года — досталось Нуралы Алипу, центральному защитнику сине-бело-голубых.

Футболист, который в 2024 году трижды становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок страны и забил решающий гол за «Зенит» в финале Кубка России, смог превзойти множество достойных конкурентов в борьбе за эту престижную награду.

В числе соперников были Никита Михайлис, обладатель Кубка Гагарина-2024 в составе магнитогорского «Металлурга», Шавкат Рахмонов, один из ведущих бойцов смешанных единоборств в полусреднем весе, а также другие известные казахстанские спортсмены.

Metaratings Top Awards — это национальная премия в области спорта и бизнеса в Казахстане, учрежденная в 2024 году. Процесс определения победителей включает два этапа: сначала по итогам народного голосования отбирается пять финалистов, а затем экспертное жюри выбирает лучшего в каждой номинации.