Центр единоборств «Витязь» провел семейный праздник на озере Карпятник в Павловском Посаде

11 января центр единоборств «Витязь» из Павловского Посада провел традиционный выезд на природу, завершив новогодние каникулы семейным праздником. В мероприятии приняли участие воспитанники, тренеры и их семьи. Местом встречи стало озеро Карпятник.

Гости праздника катались на ватрушках, участвовали в командных играх и веселых стартах, а самые смелые прокатились на БТРе. После активного отдыха всех угощали кашей из полевой кухни.

Мама одного из воспитанников, Ирина К., отметила, что такие встречи помогают укреплять коллектив и сохранять семейные традиции. Она поблагодарила руководство центра и организаторов за праздник.

Центр единоборств «Витязь» работает в Павловском Посаде с 2021 года. В нем занимаются более 400 спортсменов по девяти направлениям, включая бокс, дзюдо, самбо, спортивную гимнастику, тайский бокс, кроссфит, фитбокс, тхэквондо и кекусинкай карате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.