Труд и скромность: Сперцян рассказал, каким должен быть игрок «Краснодара»

«Каким должен быть футболист „Краснодара“? Трудолюбивым и скромным. Борьба с давлением? Нужно спокойно к этому всему относиться», — заявил футболист.

Также он отметил важность концентрации на футболе и тренировках, когда присутствует какое-либо постороннее давление. Сперцян добавил, что ему удалось реализовать два момента в недавнем матче, но он пожалел о том, что не сделал этого в первом тайме. По мнению футболиста, ему еще есть над чем работать. Для этого стоит забыть игру и двигаться дальше.

Стоит напомнить, что Сперцян является воспитанником академии клуба «Краснодар». 25-летний хавбек уже отметился 48 голами и 36 результативными передачами в 151 матче.