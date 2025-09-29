Трижды чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая ушла из жизни в 46 лет Спорт сегодня в 07:29 Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

Трижды чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая ушла из жизни в возрасте 46 лет. Она была заслуженным мастером спорта, сообщает пресс-служба Федерации Бокса России.

Также Синецкая была 11-кратной чемпионкой России по боксу. Таким образом, Ирина являлась наиболее титулованной спортсменкой в женском боксе в РФ. О смерти Синецкой стало известно в 23:37 28 сентября. «Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи», — отмечают в пресс-службе Федерации Бокса России. Причина смерти не раскрывается. Пресс-служба федерации выразила соболезнования родным и близким спортсменки.